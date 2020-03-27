القاهرة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بنظيره التونسي قيس سعيد .وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي فى تصريح صحفي اليوم أنه تم خلال الاتصال التوافق حول التنسيق المشترك بين مصر وتونس بخصوص إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات خاصةً في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، وتطورات الأزمة الليبية .// انتهى //19:20ت م0139