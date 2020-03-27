عرعر 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية جاهزية غرفة العمليات والمراكز والفرق الأسعافية في فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية في ساعات منع التجوال الأولى وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .وتستعد فرق العمليات والمراكز باكتمال كافة الخدمات الطبية الأسعافية التي تساهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة للوصول إليها بما في ذلك المصابين لا قدر الله .وبين مساعد مدير فرع الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية للشؤون الاسعافية والمتحدث الرسمي مساعد بن غالي أنه تم رفع جاهزية 13 مركزاً إسعافياً بالمنطقة و26 فرقة إسعافية تضم عدد من أخصائيين وفنيين طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك بالإضافة الى القيادات الميدانية والمساندة ، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، مشيراً إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني من الأوبئة وفق المواصفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.// انتهى //19:21ت م0140