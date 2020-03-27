تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسوقفت "واس" اليوم، على إحدى نقاط الفحص البصري على مدخل مدينة تبوك الشمالي ورصدت إجراءات فحص المسافرين القادمين للمدينة والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.‏وأطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك أمس، بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة حملة وقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد باستحداث ثلاثة نقاط فرز بصري لخدمة المسافرين عبر المداخل الرئيسية لمدينة تبوك.وأوضحت صحة تبوك، أن هذه النقاط تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، وتقديم الخدمات الصحية والوقائية للمسافرين القادمين إلى مدينة تبوك، مشيرةً إلى أن هذه النقاط تقوم بإجراء الفحص البصري للمسافرين عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، والتي تبدأ عملها يومياً خلال فترة السماح بالتجول.// انتهى //19:26ت م0141