مكة المكرمة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسيبذل رجال الأمن جهودا إستثنائية لتنفيذ أمر منع التجول في العاصمة المقدسة للمحافظة على على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك من أجل منع أي تجمعات في الفترة الراهنة وتطبيق جميع تدابير التباعد الاجتماعي ، والحرص على العمل بأفضل الأساليب التوعوية لتوجيه أفراد المجتمع ، بالإضافة إلى الحزم والصرامة في تطبيق أمر منع التجول في 27 / 7 / 1441هـ خلال الفترة المحددة ، والذي سنعكس إيجاباً ـ بإذن الله ـ في تحقيق الخطط الوقائية التي انتهجتها ـ حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ لاحتواء إنتشار فيروس "كورونا".ورصدت عدست " واس" تلك الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الأمن وإنتشارهم في كافة الطرق الرئسية والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني ومنع الدخول والخروج من العاصمة المقدسة ، والتواجد على مدار الساعة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال الإلتزام بحسن المعاملة ، وإبراز الهدف الأسمى وهو "حرص قيادة المملكة ـ حفظها الله ـ على صحة الإنسان وسلامته "، إضافة إلى تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين للأنظمة.// انتهى //19:32ت م0142