عام / أمطار على منطقة الباحة
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
الباحة 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
هطلت اليوم، أمطار متفرقة على منطقة الباحة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق والمخواة وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ،ارتوت على إثرها الأرض.
كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الافقية ، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى اخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
19:55ت م
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