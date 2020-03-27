الباحة 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسهطلت اليوم، أمطار متفرقة على منطقة الباحة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق والمخواة وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ،ارتوت على إثرها الأرض.كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الافقية ، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى اخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:55ت م0148