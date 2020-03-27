الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، "50" زيارة تفتيشية مفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل الاسواق التموينية والصيدليات .وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لتوجية النصح والارشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كارونا وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.وأوضح مدير ادارة التفتيش بمكتب عمل الرياض بدر العتيبي أن الحملات تشمل ايضاً التأكد من تقليص أعداد العاملين بالقطاع الخاص بفروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم على "40%" من مجموع العاملين في مقر المنشأة وتوفير المعقمات والمستلزمات الصحية من قفازات وكمامات للعاملين داخل هذه المنشآت وللمتسوقين، والتأكد من تعقيم عربات التسوق ومقابض الأبواب والرفوف ، ومدى التزام الموظفين بشروط الوقاية داخل المتجر ، كذلك التأكد من وجود التهوية داخل المتجر ورش المعقمات ، والوقوف على التزام العاملين داخل الاسواق التموينية والصيدليات .// انتهى //20:11ت م0152