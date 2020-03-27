جدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسيعمل قطاع الصيدليات الطبية ، بمحافظة جدة أسوة بغيره من منظومة الخدمات الطبية في كافة أنحاء المملكة ، حالياً على توفر المستلزمات الصحية والطبية ، كالأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية الأخرى ، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية بالمملكة ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين .وفي هذا الشأن رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ، حرص تلك الصيدليات بالمحافظة على توفير وسائل السلامة كافة وتعقيم العربات ، وكل ما يلبي طلبات المتسوقين ، حيث تشهد تلك الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين وبخاصة خلال فترة عدم التجول ، لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين الكمامات والمعقمات والقفازات وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية ، إلى جانب تقديم التوجيهات التوعوية والتثقيفية للمواطنين والمقيمين.وأكدت الصيدليات على اختلاف نقاط البيع بها على العمل من خلال التنسيق مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من القطاعات لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية ، أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى.وتُعد الصيدليات جزء من المنظومة التي تعمل على توفر خدماتها في هذه الظروف من خلال مضاعفة كميات الأدوية وخاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة ، في حين لا يوجد أي نقص لأي نوع من أنواع الأدوية فالمصانع قادرة على توفيرها في أي وقت وبأي كمية وبكفاءة وجودة لتلبية الطلب المحلي على مدار اليوم لخدمة المواطنين والمقيمين.ونوه عدد من الصيادلة ، بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة ، عادين ما تقدمه الصيدليات من خدمات طبية وتوعوية واجب وطني يحتم على جميع المختصين الوقوف في هذه الفترة لتجاوزها والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي يهدد سلامة الجميع.// انتهى //20:13ت م0153