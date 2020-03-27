الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً إلحاقياً مهماً تم توزيعه على شركات التأمين الصحي كافة المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، نظراً للإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة -حفظها الله- خلال الوضع الراهن لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) .وأكد التعميم على ضرورة التقيد بالتعميم السابق الصادر بتاريخ 12/5/2019م بخصوص آلية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم وبالأخص من يعاني من أمراض مزمنة، كما شدد التعميم على إعادة صرف الأدوية للمؤمن لهم دون الحاجة لزيارة المريض للعيادة (إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعاينة المريض من قبل الطبيب المختص) ،إضافة إلى إمكانية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلال التواصل مباشرة مع شركة التأمين من أجل تمديد صلاحية إعادة صرف الدواء لمدة ثلاثة أشهر أو حتى تاريخ انتهاء الوثيقة في حال كانت وثيقة التأمين تنتهي قبل ثلاثة أشهر، ثم التواصل مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين من أجل طلب إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلاله عن طريق الطبيب المختص، ونوه التعميم بأن تلتزم الشركة بتوفير صيدليات معتمدة داخل الشبكة الطبية لديها و وموزعة بشكل جغرافي واسع بما يخدم المؤمن لهم كافة في مختلف مواقعهم من أجل صرف الدواء، وأن تلتزم الصيدليات بالتحقق من هوية الشخص المستلم للدواء، كما يمكن لشركة التأمين وبالتنسيق مع الصيدليات المتعاقد معها قيامهم بتوصيل الأدوية للمؤمن لهم، كما يتعين على شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية استخدام قنوات التواصل الرسمية لديهالتوعية عملائهم بهذه الإجراءات وبالأخص الذين لديهم أمراض مزمنة بإمكانية إعادة صرف الدواء و استلامه في منازلهم.الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أطلق حملةً تحت عنوان "خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك" للتعريف بخدماته الإلكترونية للمستفيدين كافة من (المؤمن لهم من شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية) عبر قنوات التواصل الشبكي المتنوعة، ضمن تدابير التحصين والوقاية اللازمة من فيروس كورونا كوفيد19، بهدف الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم ودون تكبدهم عناء الحضور إلى مقر المجلس، حيث وفر المجلس حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية إضافة إلى الرد على الاستفسارات كافة وتلقي المقترحات والشكاوى واتخاذ القرارات بشأنها عبر العديد من القنوات المختلفة مثل الرقم الموحد (920001177) أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة (www.cchi.gov.sa) أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA) بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس (CCHIKSA)،// انتهى //20:25ت م0155