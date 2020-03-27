المنامة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين أن ‏‎قيادة المملكة في هذه الظروف العالمية الحرجة رسخت مكانتها وحضورها الإنساني والاقتصادي في إدارة أزمة مواجهة جائحة كورونا المستجد ، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي ، واستجابة لدورها القيادي كونها رئيساً لمجموعة العشرين ، ودعمها للجهود العالمية في الحد من تفشي هذا الفيروس .ونوه سمو ه، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) من مضامين كشفت عن عمق القيم التي ينعم بها هذا الوطن العزيز ، والرؤية التي ترسم خارطة الخروج من هذه الأزمة ، وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي .وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ويديم على الجميع الصحة والعافية .// انتهى //20:33ت م0156