الباحة 03 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واستواصل أمانة منطقة الباحة جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات، استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.ونفذت الأمانة من خلال إدارة الرقابة الصحية جولات ميدانية على المحلات التجارية والتموينية، للتأكد من عدم رفع الأسعار والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد طبقت لائحة الغرامات والجزاءات بحق عدد من المخالفين.كما واصلت الأمانة والبلديات التابعة لها متابعة الأسواق للتأكد من التزامها بوضع ملصقات توعوية لتحديد المسافة بين الزبائن أمام المحاسبين، إضافة إلى القيام بجولة ميدانية بالتعاون مع وزارة التجارة شملت الأسواق التجارية والتموينية في المدينة والمحافظات والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //20:37ت م0157