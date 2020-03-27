عام / الدفاع المدني بالقصيم يباشر حريقا بمحافظة البكيرية
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
البكيرية 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البكيرية حادث احتراق ثلاثة مستودعات متجاورة تحوي تمورا ومعدات ومستلزمات تعبئة وتغليف التمور، وتجهيزات وآليات زراعية .
وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن مركز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمحافظة البكيرية باشر الحادث ونفذ خطة الإسناد لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، حيث جرى إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي دون إصابات ولله الحمد ، لافتاً الانتباه إلى أن إجراءات التحقيق لاتزال مستمرة لتحديد سبب الحادث وتقدير الخسائر المادية .
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20:37ت م
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