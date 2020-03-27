البكيرية 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البكيرية حادث احتراق ثلاثة مستودعات متجاورة تحوي تمورا ومعدات ومستلزمات تعبئة وتغليف التمور، وتجهيزات وآليات زراعية .وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن مركز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمحافظة البكيرية باشر الحادث ونفذ خطة الإسناد لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، حيث جرى إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي دون إصابات ولله الحمد ، لافتاً الانتباه إلى أن إجراءات التحقيق لاتزال مستمرة لتحديد سبب الحادث وتقدير الخسائر المادية .// انتهى //20:37ت م0158