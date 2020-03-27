الباحة 03 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة, بالحملة الميدانية والتوعوية "وليسعك بيتك", التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وتتضمن مشاركة الفرع عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة في الحملة التي تهدف إلى بيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم, في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك, وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم الإسهام في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.من جهته،أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منصور بن علي شراحيلي بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة حكومة وشعباً من كل مكروه .// انتهى //20:43ت م0160