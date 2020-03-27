تونس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ اليوم، أن الوضع الصحي في تونس يُعد حتى الآن تحت السيطرة، مشيراً إلى أن الدواء الحقيقي يكمن في مدى احترام أبناء الشعب الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف الفخفاخ في تصريحات صحفية، أن كل التجهيزات والأدوات الوقائية متوفرة في كامل جهات الجمهورية التونسية استعدادًا لكل السيناريوهات المحتملة لانتشار فيروس كورونا.وشدد في السياق، على ضرورة القيام بإصلاح هيكلي شامل للبنية التحتية للصحة في بلاده// انتهى //21:57ت م0186