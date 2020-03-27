المدينة المنورة 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واسنفذت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية أحد ، أمس جولات ميدانية على مراكز التموينات والمخابز خلال فترة منع التجول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.وأسفرت الجولات الميدانية عن إغلاق 9 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية وإشعار وتغريم منشأة أخرى مخالفة أيضاً ومطالبة تلك المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية .// انتهى //21:57ت م0187