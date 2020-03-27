عام / أمانة المدينة المنورة تغلق 9 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
المدينة المنورة 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واس
نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية أحد ، أمس جولات ميدانية على مراكز التموينات والمخابز خلال فترة منع التجول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأسفرت الجولات الميدانية عن إغلاق 9 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية وإشعار وتغريم منشأة أخرى مخالفة أيضاً ومطالبة تلك المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية .
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21:57ت م
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