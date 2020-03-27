رفحاء 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسشهدت طرقات وشوارع وميادين محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية في خامس أيام منع التجول خلوها من السيارات والمارة، في خطوة تمثل المسؤولية والالتزام والوعي المجتمعي تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول، النابع من حرصه -أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا .ورصدت "واس" التجاوب المجتمعي منذ تطبيق منع التجول وحتى يومه الخامس، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره .كما سجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف والمميز في الشوارع والتقاطعات والميادين والنقاط الأمنية لتطبيق أمر منع التجول.// انتهى //22:02ت م0190