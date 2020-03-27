واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحشد جميع الموارد اللازمة للاستجابة السريعة لمواجهة وباء COVID-19 دولياً وإنسانياً وصحياً، سواء في الداخل أو في الخارج.وأوضح البيان أنه كجزء من هذه الاستجابة تقدم وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استثمارًا أوليًا يبلغ حوالي274 مليون دولار في حالات الطوارئ الصحية والمساعدات الإنسانية لمساعدة البلدان المحتاجة، بالإضافة إلى التمويل الذي يقدم بالفعل للمنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف.وأفاد البيان أن هذا الإجمالي يشمل حتى الآن ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات الصحية الطارئة من صندوق احتياطي الطوارئ الصحية العالمية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و 110 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من حساب المساعدة الدولية في حالات الكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي ستوفرها لما يصل إلى 64 من أكثر البلدان المعرضة للخطر التي تواجه خطر هذه الجائحة العالمية.فيما أشار البيان إلى أنه من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، ستتلقى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 64 مليون دولار كمساعدة إنسانية في معالجة التهديدات التي يشكلها COVID-19 في حالات الأزمات الإنسانية الحالية لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، موضحاً أن الوكالات الحكومية الأمريكية تعمل معًا لتحديد أوليات المساعدة الأجنبية بناءً على التنسيق واحتمال التأثير.ونوه البيان في ختامه بأن هذه المساعدة الجديدة تعد جزءًا من حزمة استجابة عالمية أكبر من حكومة الولايات المتحدة عبر أقسام ووكالات متعددة، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).// انتهى //22:24ت م0192