الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسثمّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة فيروس كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد عن 160 مليون ريال.وتأتي المبادرة؛ انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- بدعم الجهود الصحية، المبذولة لمكافحة هذه الجائحة؛ تقديرًا لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وأيضًا إيماناً منها بواجبها الوطني واستشعاراً لمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة وتقديراً لجهود أبطال الصحة.وسأل معاليه ، الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- .// انتهى //22:25ت م0193