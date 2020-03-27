بريدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تطهير أكثر من (٨٤٠٠) موقع ضمن حملة مكثفة تنفذها خلال فترة منع التجول لتطهير المواقع العامة وأرصفة المشاة والطرق الرئيسة وتكثف العمل في المواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا، كما تشمل الأعمال غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة لذلك، وتكثيف أعمال رفع النفايات من الأحياء السكنية.وتنفذ أمانة منطقة القصيم الحملة من خلال أسطول من الآليات بلغ عددها (١١٨٥) آلية يقوم عليها كادر بشري مكون من (٥٥١٤) عاملاً ومشرفاً لأعمال الإصحاح البيئي و تم من خلالها تطهير (٨٤٠٠) موقع‪.‬وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل دوري ومكثف ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.// انتهى //22:28ت م0196