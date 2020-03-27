جدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسهّلت تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة ، خدمات التوصيل السريعة من خلال توصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية إلى المنازل ، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث يُسمح لتلك المنصات بالعمل طوال اليوم .وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، أن قطاع التوصيل عبر المنصات الإلكترونية مستثنى من أمر منع التجول ، وأن المندوبين يستطيعون آداء أعمالهم خلال فترة المنع ، حيث إن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة مستثناة من أمر منع التجول.وأضافت الهيئة من خلال تغريدتها "تطمّن" ، أن هؤلاء المندوبين يخدمون على مدار الساعة ، ومندوبو توصيل التطبيقات المسجلة يمكنهم التنقل وآداء أعمالهم بكل يسر وسهولة خلال فترة أمر منع التجول .وكالة الأنباء السعودية تابعت عملية سير التوصيل للطلبات ، واستلام الطلب من العميل بكل يسر وسهولة ، حيث تخضع تطبيقات التوصيل والتسوق لمراقبة ومتابعة من قبل الجهات المعنية للتأكد من تطبيقها الإرشادات والتوجيهات في ظل التدابير الوقائية حفاظاً على سلامة المستهلك والعاملين من خلال تعقيم وتطهير جميع المرافق والمستودعات التي تتم منها عمليات الشراء وتطبيق أعلى معايير النظافة إلى جانب توزيع مطهرات الأيدي في جميع مرافق العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتدريب سائقي التوصيل المتعاقدين مع تلك التطبيقات على الطرق الصحيحة والسليمة لعملية التوصيل عند الوصول للمستفيد من هذه الخدمة .وأكد مستخدمو هذه التطبيقات التزامهم بالقواعد والمعايير الصحية السليمة ، وعدم خروجهم خاصة في أوقات أمر منع التجول ، مشيرين إلى أن هذه المواقع باتت وسيلة اعتماد أساسية لجمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية خاصة في ظل فرض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم .//انتهى//22:28ت م0197