الباحة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة، مهامها على مدار الساعة على المنشآت التموينية والغذائية ومحلات الخضار والفواكة كافة للتأكد من وفرة المخزون من المواد التموينية والخضار والفواكه والسلع الاستهلاكية المتنوعة.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي أن الفرق الرقابية نفذت اليوم 100 جولة رقابية شملت مختلف المراكز التجارية ومحلات الخضار والفواكه والمخازن، في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، مبيناً أن الفرق قامت بالتحقق من وفرة السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع وبيع اللحوم والخضراوات والمخابز .وأكد أن الفرق الرقابية تقوم برصد أي حالة من حالات عدم التوازن في منافذ البيع أو أي حالة من حالات الاحتكار أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية أو وجود أي مخالفة من مخالفات الامتناع عن البيع أو مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.وأضاف الغامدي أن الفرق الرقابية رصدت في أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كاف ٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار بشكل عام، مفيداً بمعالجة ٤٣ بلاغاً ورصد ٣٧٩ لعمليات الأسعار ، داعيًا المستهلكين عدم تداول المعلومات غير الصحيحة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.// انتهى //22:30ت م0198