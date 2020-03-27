الباحة 03 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واسرصدت عدسة "واس" الأجواء الماطرة على منطقة الباحة, حيث امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء، لتضفي صورة رائعة للمنتزهات والمرتفعات الشاهقة التي يزينها شجر العرعر.وشهدت شوارع مدينة الباحة جهود رجال الأمن الاستثنائية لتنفيذ أمر منع التجول, والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.// انتهى //22:34ت م0199