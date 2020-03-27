القاهرة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم ،عن تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ، ووفاة 6 حالات جديدة وتعافى 116 مصابا .وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، فى تصريح له اليوم عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح أن 41 حالة التى ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.//انتهى//22:35ت م0200