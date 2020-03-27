بريدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسوقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة القصيم، خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية، شملت والهايبر ماركت،والتموينات ومحال بيع الخضروات والفواكة، و محال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك, والمخابز, ومحطات الوقود، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك،وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.وشملت الجولات التي بلغ عددها 1200 جولة، بريدة ، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، والأسياح، والنبهانية، وعيون الجواء، ورياض الخبراء، والشماسية، وعقلة الصقور، وضرية، والمراكز التابعه لها، كما باشرت الفرق الرقابية للوزارة بمنطقة القصيم 500 بلاغ وشكوى، جرى الوقوف عليها وايقاع العقوبات على المخالفين.ويمكن للمستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة منع التجول، وطلب كل مايحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.وحثت وزارة التجارة جميع المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم كافة من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضا، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app ، أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //22:44ت م0202