الباحة 03 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واسأوضحت جامعة الباحة أن عدد الجلسات التي أنشئت خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد بلغ 5575 جلسة, فيما بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا حضورهم عبر البرنامج 74135 ألف مستفيد وبلغ عدد الواجبات على برنامج التعلم الإلكتروني "رافد" بالجامعة 34574 واجباً إلكترونياً, وبلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 165816, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 18217:34:26 ساعة.وأكدت جامعة الباحة بأنه بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج " رافد " لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 979 بلاغاً, بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة .وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.// انتهى //22:50ت م0203