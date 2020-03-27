القطيف 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، جهودها لأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية بمحافظة القطيف ومدينتي سيهات وصفوى، استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية وضمن مبادرة القطاع البلدي للحد من انتشار فيروس "كورونا ".وجهّزت الأمانة عدداً من المعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم مستخدمة كوادر مؤهلة ومواد ذات جودة عالية، مشيدةً بالتعاون الكبير من مختلف الجهات واهتمامها بصحة وسلامة المجتمع.وأكدت الأمانة حرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم التي شملت الشوارع والأرصفة والمحلات في تلك المدن بمشاركة 28 معدة وآلية خاصة بعمليات الرش والتعقيم.// انتهى//23:06ت م0207