تونس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، على وقوف بلاده الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني واستعدادها لمد الأشقاء الفلسطينيين بما يحتاجونه من دعم، في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الإنسانية جميعها.وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيد بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الأوضاع الصحية داخل الأراضي الفلسطينية، في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم.// انتهى //23:07ت م0208