نجران 03 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر جولاتها الميدانية المستمرة على المراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية بمنطقة نجران، توفر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية والفواكه والخضار واللحوم والدواجن والمخبوزات بكميات وفيرة وأصناف متعددة، وسط انسيابية تامة وحركة طبيعية من قبل المتسوقين لشراء احتياجاتهم اليومية خلال ساعات النهار.ويقوم فرع وزارة التجارة بنجران بجولات رقابية بشكل يومي على مستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومحلات الخضار والفواكه والمخابز للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، في حين تواصل أمانة المنطقة ممثلة في فرق الرقابة الشاملة جولاتها المستمرة للتأكد من تطبيق الشروط الصحية، ومستوى النظافة العام، وتوفر مواد التعقيم، بالإضافة إلى إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحال التجارية بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحثّ المتسوقين على تعقيم أيديهم في أثناء وبعد عملية التسوق.// انتهى //23:15ت م0210