تونس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسبحث الرئيس التونسي قيس سعٌيد، تطورات فيروس كورونا وسٌبل التصدي لها مع نظيره النيجري محمدو ايسوفو، وذلك في مكالمة هاتفية جرت بين الطرفين.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم، أن الرئيس سعيد ونظيره النيجيري استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسٌبل تعزيزها.وفق ذات البيان تطرق الجانبان، إلى الوضع في ليبيا، وإلى ضرورة أن يكون الحل ليبياً بالأساس، إذ جرى التأكيد على أن الليبيين هم أصحاب الشأن وهم القادرون على إيجاد الحلول التي تعبر عن إرادتهم، بمنأى عن أي تدخل أجنبي.// انتهى //23:23ت م0212