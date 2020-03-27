واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستبنى مجلس النواب الأميركي، اليوم ، الحزمة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والبالغة قيمتها نحو تريليوني دولار.و خصصت الحزمة لدعم الأميركيين عبر شيكات مالية، وتوسع الدعم للقطاع الصحي، كما تمنح الحزمة الشركات الكبرى المتضررة من الأزمة كشركات الطيران.يُذكر أنه بعد تمرير الموافقة على المساعدات في مجلس النواب، يكون الكونغرس قد أنجز مهمته لتنتقل الحزمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب للمصادقة عليها.// انتهى //23:24ت م0213