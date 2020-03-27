الأمم المتحدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسدعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى وضع حياة وسلامة الصحفيين الذين يقومون بتغطية أحداث أزمة كورونا في المقدمة، لاسيّما الصحفيين في الخطوط الأمامية والساعين إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة والسليمة للمواطنين.وأكد مساعد المدير العام لليونسكو لقطاع الاتصال والمعلومات معزّ شقشوق، الحاجة لاتخاذ إجراءات تقي الصحفيين خاصة العاملين في الميدان من خطر الإصابة بمرض كـوفيد-19، وتتراوح تلك الإجراءات بين قيام المؤسسات الإعلامية بإمداد مراسليها بالمستلزمات الوقائية وتدريب الصحفيين على سبل حماية أنفسهم.وشدد شقشوق على أن حرية الصحافة اليوم مهمة أكثر من أي وقت آخر، داعيا الدول الأعضاء إلى ضمان حماية حرية الصحفي في أثناء تغطية أحداث كورونا دون أي تدخل.// انتهى //23:38ت م0214