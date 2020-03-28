جدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين ، حملت معاني سامية وقيما رفيعة تتحلى بها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، ويعز فيها الإنسان وحياته كأولية قصوى وفوق كل اعتبار، كما أكدت على ضرورة العمل المشترك مع دول العالم أجمع للخروج بحلول ناجحة وتخطي أزمة جائحة كورونا المتفشية بكثير من الدول ، ويتطلب ذلك تعاضد الجهود والتكاتف لمنع تفاقم تأثير المرض والتصدي لانتشاره.وقال :إن للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين- حفظهما الله- دورا بارزا في مواجهة كثير من الأزمات العالمية من حروب وكوارث وأوبئة ، وتقديم الدعم بأنواعه كافة لما لها من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة مرموقة بين دول العالم ، كان آخرها ما قدمته من دعم مالي بمقدار ١٠ ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا، كما استشعرت أهمية المرحلة بدعوة دول العشرين لعقد قمة استثنائية لتوحيد التعامل مع هذه الأزمة التي يمر بها العالم وتتزايد يوماً بعد يوم، ووضع الحلول اللازمة التي تحفظ صحة الإنسان أولاً ثم اقتصادات الدول والحد من تأثيرها .ودعا معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الله عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يرفع البلاء والوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كافة والبشرية جميعا .//إنتهى//00:15ت م0217