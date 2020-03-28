واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (cdc)، اليوم 85356 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة قدرها 16916 حالة عن الإحصاء السابق، وإجمالي 1246 وفاة بزيادة 252 حالة.يذكر أن إجمالي الحالات المعلنة هي المسجلة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم أمس 26 مارس مقارنة مع الرقم المعلن في اليوم الذي يسبقه.// انتهى //00:19ت م0218