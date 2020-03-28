عام / رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن : كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد الدور المحوري لمجموعة العشرين في التصدي لآثار كورونا
السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
الظهران 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف، أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الافتتاحية للقمة الافتراضية لمجموعة العشرين، أظهرت حجم التحدي الذي يواجهه العالم ووضعت الإنسانية أمام مسؤولياتها في مواجهة جائحة كورونا.
وأشاد الدكتور السقاف بدعوة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الدول إلى التكاتف معا لمواجهة جائحة كورونا وتقليل آثارها السلبية على الاقتصادات العالمية ، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تنطلق من أهمية دور المملكة بمكانتها الدولية وتصدر عن إيمان عميق بمسؤولياتها تجاه الإنسانية في مواجهة هذه الجائحة .
وأوضح أن الكلمة تجسد القيم الأخلاقية والحضارية التي تميز تجربتنا التنموية وتجعلها تحظى بتقدير العالم واحترامه ، مبيناً أن الكلمة قد أكدت على الدور المحوري لمجموعة العشرين في التصدي لآثار هذا الوباء وتقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلا .
وسأل مدير الجامعة في ختام كلمته الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزتها في ظل قيادتنا الحكيمة .
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