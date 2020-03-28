الظهران 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف، أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الافتتاحية للقمة الافتراضية لمجموعة العشرين، أظهرت حجم التحدي الذي يواجهه العالم ووضعت الإنسانية أمام مسؤولياتها في مواجهة جائحة كورونا.وأشاد الدكتور السقاف بدعوة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الدول إلى التكاتف معا لمواجهة جائحة كورونا وتقليل آثارها السلبية على الاقتصادات العالمية ، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تنطلق من أهمية دور المملكة بمكانتها الدولية وتصدر عن إيمان عميق بمسؤولياتها تجاه الإنسانية في مواجهة هذه الجائحة .وأوضح أن الكلمة تجسد القيم الأخلاقية والحضارية التي تميز تجربتنا التنموية وتجعلها تحظى بتقدير العالم واحترامه ، مبيناً أن الكلمة قد أكدت على الدور المحوري لمجموعة العشرين في التصدي لآثار هذا الوباء وتقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلا .وسأل مدير الجامعة في ختام كلمته الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزتها في ظل قيادتنا الحكيمة .// انتهى //00:30ت م0222