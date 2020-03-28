لندن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصحة المواطنين السعوديين المتواجدين خارج المملكة ومتابعتهما - حفظهما الله- للأوضاع للاطمئنان على سلامتهم وراحتهم، ومتابعة جهود السفارة في رعايتهم.جاء ذلك في كلمة مرئية مسجلة لسمو السفير خالد بن بندر بن سلطان اليوم للمواطنين السعوديين في المملكة المتحدة.وقال سموه إن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم هو حدث استثنائي وظرف طارىء، وأن الأوضاع وطريقة التعامل معه تتغير بشكل مستمر.وأضاف إنه يعلم مدى رغبة الجميع في العودة للأهل والوطن، ولكن يجب على الجميع التصرف بمسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة أفراد المجتمع السعودي حين عودتهم وللوقوف معا لمنع نشر العدوى وانتقال الفيروس، مطالبا الجميع بالتريث إلى أن يتم التأكد من الوقت المناسب لترتيب العودة لأرض الوطن.ووعد سمو السفير الجميع بتجهيز خطة العودة للوطن بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق خطة قيادة المملكة الحكيمة لوقف تفشي المرض حفاظا على صحة الجميع.وطالب سمو السفير الجميع بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة فقط من الجهات المعتمدة وعدم الانسياق خلف الإشاعات.كما وعد سموه بأن جميع أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة والملحقيات تبذل أقصى الجهود والطاقات لمساعدة المواطنين بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين، وتوصيات ولي عهده الأمين - حفظهما الله تعالى-.وطالب سموه جميع المواطنين اتباع ما يصدر من الجهات الرسمية في بريطانيا من أنظمة وقوانين للحفاظ على صحتهم والبقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا في حالة الضروري القصوى، واتباع التعليمات الصحية.وختم سموه كلمته بالدعاء لله تعالى بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم في كل مكان.// انتهى //00:31ت م0223