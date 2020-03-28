الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأطلق المسرح الوطني اليوم مسابقةً للتأليف المسرحي ، متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح ، لاستثمار فترة منع التجول والعزل المنزلي ، ولإتاحة الفرصة للمهتمين بالكتابة المسرحية ومنحهم منفذاً إبداعياً لاستغلال مواهبهم والاستفادة منها خلال مدة العزل المنزلي الوقائي.وتتيح مسابقة التأليف المسرحي المجال لجميع الراغبين والمهتمين في كتابة النصوص المسرحية لتقديم مشاركاتهم عبر الرابط الإلكتروني للمسابقة: https://engage.moc.gov.sa/theater ، ضمن مسارين: الأول للنصوص المسرحية التي تعتمد على الحوار والآداء الحركي والسجال بين الممثلين، والثاني مسار نصوص مسرحيات الأطفال التي تعتمد على الخيال الواسع والحوارات الفكاهية اليسيرة التي تتخللها لوحات غنائية راقصة.ويشترط للمتقدم للمسابقة أن يكون سعودي الجنسية، ويبلغ 16 سنة فأكثر، وأن يمتلك الحقوق الفكرية والعامة لنصه المقدم.وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 180 ألف ريال، تتوزع على النحو التالي: 70 ألف ريال للمركز الأول، 50 ألف ريال للمركز الثاني، 30 ألف ريال للمركز الثالث، 20 ألف ريال للمركز الرابع، 10 آلاف ريال للمركز الخامس.وتأتي مسابقة التأليف المسرحي متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق 27 مارس، وهي من ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تقدمها الجهات التنفيذية التابعة لوزارة الثقافة خلال فترة الحجر المنزلي، لاستغلال هذه الفترة واستثمارها فيما يفيد المواهب السعودية ويعزز من نشاط القطاع الثقافي الوطني بشكل عام.وتجسد مسابقة التأليف المسرحي التزام وزارة الثقافة -ممثلة بالمسرح الوطني- بدعم المسرح السعودي من خلال تحفيز الموهوبين في الكتابة المسرحية على المشاركة، وترجمة نصوص الفائزين إلى لغات أخرى، وإنشاء مكتبة نصوص مسرحية جديدة ومتنوعة جاهزة للتنفيذ، مع ما ينتج عن ذلك من حراك إبداعي يزيد من نشاط المسرح السعودي في أحد أهم عناصر صناعة المسرح المتمثل في الكتابة المسرحية الإبداعية.// انتهى //00:36ت م0225