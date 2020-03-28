الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسافتتح رئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو المهندس محمد فايز المتجر الإلكتروني للاتحاد.ويضم المتحر الذي أنشىء بالتعاون مع الشركة الأسترالية BRAUS المتخصصة في رياضة الجوجيتسو، ثلاث فئات من بدل الجوجيتسو وبأسعار متفاوته، وبثلاثة ألوان هي المعتمدة رسميا في لعبة الجوجيتسو " الأبيض، الأزرق ، الأسود " ، كما تتوفر مقاسات خاصة بالأطفال.كما يضم المتجر أصنافا متعددة مثل الشنط والقبعات و القمصان وغيرها، فيما تقدم خدمة توصيل من الشركة المصنعة إلى المنزل مباشرة، بينما ستضاف منتجات أخرى مثل بدلة تدريب خاصة بالسيدات، إذ تعد فكرة المتجر الإلكتروني فكرة رائدة بين اتحادات الرياضات الأخرى في السعودية.// انتهى //00:39ت م0226