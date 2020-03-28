طريف 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسرصدت عدسة " واس " جوياً اليوم، حضور الجهات الأمنية في شوارع وميادين محافظة طريف ومداخلها وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً .وشهدت طرقات وشوارع وميادين محافظة طريف خلوها التام من حركة المرور والمتسوقين, استشعاراً من المواطنين والمقيمين في المحافظة بالمسؤولية والالتزام والوعي المجتمعي بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.// انتهى //00:44ت م0227