تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكدت أمانة منطقة تبوك أن فرقها الرقابية والميدانية تواصل أعمال التطهير والإصحاح البيئي والتعقيم والنظافة في الميادين والشوارع والأماكن العامة والأسواق كافة، لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والحد من انتشاره .وبينت أنها كثفت جهودها لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال بلدياتها الفرعية والبلديات التابعة في محافظات المنطقة، لحماية المواطنين والمقيمين، والتصدي لانتشار الفيروس ومحاصرته والحد من آثاره، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، مهيبة بأصحاب المطاعم و"الكافيتريات" والمنشآت الغذائية وما يماثلها إلى ضرورة الالتزام باتباع جميع وسائل النظافة والوقاية والتعقيم ، مثمنة للجميع الاستجابة والوقوف إلى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية في خطتها الشاملة لحماية المواطنين والمقيمين.من جهة أخرى أكدت " الأمانة" حرصها على تفعيل الخدمات الإلكترونية والخدمات البلدية كافة لتمكين المستفيدين من إتمام معاملاتهم من منازلهم دون الحاجة للتنقل دعماً لجهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد شكلت من أجل ذلك عددا من الفرق.// انتهى //00:45ت م0228