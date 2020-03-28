واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، على قرار حزمة الحوافز الاقتصادية المعتمدة من مجلسي الشيوخ والنواب البالغة قيمتها تريليوني دولار، في إطار مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وتعد هذه الحزمة الاقتصادية الأكبر إطلاقا في التاريخ الأمريكي.كما أصدر ترامب أيضا أمرا فيدراليا، لإجبار شركة جنرال موتورز، على صنع أجهزة للتنفس الاصطناعي في مواجهة الأزمة، مفعلاً في سبيل ذلك قانون الإنتاج الدفاعي، الذي نادرا ما يتم استخدامه، لإجبار الشركة على تسريع إنتاجها للأجهزة.// انتهى //02:08ت م0230