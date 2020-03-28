طرابلس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي متابعة رئيس المجلس المستشار عقيله صالح المستمرة للجهود التي تبذلها كل الجهات من أجل التصدي لوباء كورونا في كل أنحاء ليبيا.حيث تقدم المستشار صالح بالتحية والشكر والتقدير للحكومة الليبية وللجيش الوطني ووزارتي الصحة والداخلية والهيئات التابعة لهما، ولفروع الهلال الأحمر والكشافة والأندية، ولكل المتطوعينمن أبناء الشعب الليبي الذين يقومون بالتوعية والتعقيم والنظافة في كل المدن والقرى والأرياف الليبية من أجل المحافظة على سلامة وصحة المواطن.كما قدم المستشار صالح التحية والشكر لكل أبناء الشعب الليبي على تعاونهم والامتثال لتعليمات الأجهزة المختصة لحمايتهم والمحافظة على صحتهم.// انتهى //02:19ت م0232