نيويورك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسدعت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانم، إلى ضرورة عدم إغفال النساء والفتيات والعاملين الصحيين في إطار الاستجابة العالمية لتفشي كـوفيد-19.جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق مساء اليوم، الذي أوضح أن الصندوق يعمل مع الحكومات والشركاء لتحديد أولويات الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، بما يتماشى مع أهداف إنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة والحد من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة بحلول عام 2030.وشدد البيان على ضرورة عدم نسيان أشخاص قد لا نراهم على الفور، وهم في خطر كبير نتيجة عواقب الأزمة كالنساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى رعاية ما قبل الولادة.وأشار البيان إلى امتلاك صندوق الأمم المتحدة للسكان خططا لاستمرارية العمل على جميع المستويات، خدمة لأكثر الفئات ضعفا التي يصعب الوصول إليها هو أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تلبية احتياجات النساء والفتيات الأكثر احتياجا وخصوصا في الوقت الذي نكافح فيه كوفيد-19 خلال الأشهر الصعبة القادمة.وناشد صندوق الأمم المتحدة للسكان في البيان الجهات المانحة لتمويل استجابته لتفشي وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أن هذه الاستجابة تستهدف البلدان التي تعاني من ضعف في الأنظمة الصحية والدعم الاجتماعي، بما في ذلك البلدان التي تعاني من أوضاع هشة وأوضاع إنسانية، وموضحا أن الصندوق بحاجة إلى 187.5 ملايين دولار بشكل مبدئي.// انتهى //02:56ت م0235