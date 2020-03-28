باماكو 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسيتوجه الناخبون في مالي، بعد غدٍ الأحد، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، بعدما تم تأجيلها لعدة مرات.ويواصل المرشحون بحسب وكالة الأنباء المالية، حملتهم اليوم رغم تدابير صحية تمنع التجمعات لأكثر من 50 شخصًا.وينظر المراقبون إلى الانتخابات التي سينتخب فيها أعضاء البرلمان الـ14 ، كخطوة رئيسية نحو إنهاء أعمال العنف في البلاد وتقريبها من حل سياسي.وكانت مالي قد أرجئت الانتخابات التشريعية مرات عدة منذ العام 2018 لأسباب معظمها أمنية.وتصر حكومة مالي على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد الأحد ، على رغم من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أضيف إلى المشكلات الأمنية المزمنة في هذا البلد.// انتهى //03:07ت م0236