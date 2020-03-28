واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتأخر في استخدام الصلاحيات الفيدرالية في سبيل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في إشارة للأمر الفيدرالي الذي وقعه اليوم، لإجبار شركة جنرال موتورز، على صنع أجهزة للتنفس الاصطناعي في مواجهة الأزمة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، عقب توقيعه على قرار حزمة الحوافز الاقتصادية المعتمدة من مجلسي الشيوخ والنواب البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار، في إطار مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح ترامب أن بلاده لديها أقوى اقتصاد في العالم وقادرة على مواجهة التحديات، والحكومة الفيدرالية تبذل جهودا حثيثة في سبيل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.وأبان أنه يتم بذل جهود كبيرة مع شركات أمريكية لتصنيع أجهزة تنفس، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا مع القطاع الخاص لتسريع عجلة التصنيع.وأوضح أن الحكومة الفيدرالية تعمل مع جميع الولايات في سبيل توفير ما يحتاجونه من أجهزة في إطار مكافحة هذا الوباء، وفي هذا الصدد تم إرسال آلاف الأجهزة إلى ولاية نيويورك.ولفت ترامب النظر إلى أنه سيتم استخدام أكبر طائرة نقل في العالم التي صنعتها شركة بوينق لنقل المساعدات الطبية.وأفاد أنه سيتم دعم العديد من الدول التي طلبت مساعدتها في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.// انتهى //03:21ت م0237