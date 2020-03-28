واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الامريكية اليوم 354 وفاة وحوالي 18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بحسب مؤشر جامعة جون هوبكنز الأمريكية .وبحسب النتائج الواردة تكون الولايات المتحدة قد سجلت حصيلة قياسية للوفيات في يوم واحد على أراضيها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ومنذ تفشي الوباء الناجم عن كورونا على أراضيها، رصدت الولايات المتحدة رقما تجاوز 100 ألف و717 حالة إصابة، فارق الحياة منها حوالي 1544، بينما تماثل أكثر من 862 شخصا للشفاء.// انتهى //03:28ت م0239