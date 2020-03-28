اجتماعي / 1013 يتيما مسجلا بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ‏‎في تبوك يستفيدون من "سلة جود"

السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
  • Share on Google+

تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
‏‎أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ‏‎في منطقة تبوك مشروع السلة الرمضانية لهذا العام تحت شعار "سلة جود" والتي تهدف إلى مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك ، إضافة لمشروع كسوة العيد وما يحتاجه اليتيم في عيد الفطر السعيد  تحت شعار  " عيدنا بهجة" ، وتبلغ قيمة المساهمة في هذه المشاريع ٢٠٠ ريال لكل مسار .
‏‎وحثت الجمعية التي تقوم برعاية 1013 يتيما ويتيمة في تبوك, الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية وكسوة العيد لأيتام تبوك ، وذلك تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف، من خلال إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية.
// انتهى //
03:38ت م
0240