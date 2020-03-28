تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستلقى مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء مساء اليوم بلاغا، عن حريق في عدد من المزارع في حي الشرق بالمحافظة .وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري, أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في عدد من المزارع المتجاورة والتي تبلغ مساحتها مايزيد عن 5000 متر مربع.وقال الرائد عبدالعزيز الشمري": إنه تمت مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران والقيام بعمليات التبريد، مشيرا إلى أن عمليات الإخماد استغرقت زمن وقدره 4 ساعات و 18 دقيقة، دون وجود أي إصابات ولله الحمد".ولفت الرائد الشمري النظر إلى مشاركة فرق إطفاء من الدفاع المدني بالمحافظة وفرق إطفاء من الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بالإضافة إلى مساندة فرق إطفاء من قوة طوارئ الدفاع المدني بالمنطقة وعدد من الجهات ذات العلاقة، وذكر بأنه تم تسليم الموقع للجهة المختصة لوجود شبهه جنائية بالحادث .// انتهى //03:46ت م0241