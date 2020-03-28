الوجه 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستكثف الجهات الأمنية بمحافظة الوجه تواجدها ومتابعتها لليوم الخامس في تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول لمدة 21 يوما، النابع من حرصه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد .و شهدت جميع الأحياء والطرقات الرئيسية في المحافظة خلوها من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل.وحرصت وكالة الأنباء السعودية "واس" على الحضور مساء اليوم في الشوارع الرئيسية والميادين ورصدت الانتشار الأمني في كافة المحافظة وعلى الطريق الدولي لمداخل المحافظة الشمالية والجنوبية.// انتهى //04:11ت م0243