برلين 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن الحديث تركز على تبادل الرأي بشأن آثار وباء كورونا.واتفقت ميركل وترامب على أن يبقيا على اتصال وثيق وعلى استغلال إمكانيات التعاون المتاحة.كما تناول الحديث تطورات الوضع في أفغانستان بحسب زايبرت، مشيرا إلى أن ميركل وترامب اتفقا على أن هناك ضرورة لبذل المساعي المشتركة بين البلدين لتكريس السلم والاستقرار في أفغانستان.// انتهى //04:17ت م0246