واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن طائرة تعد من الأضخم في العالم سيتم استخدامها في المساهمة باحتواء تفشي وباء كورونا.و عرض الرئيس ترامب صورة للطائرة " 747 Dreamlifter"، أي "حاملة الأحلام"، من صناعة شركة بوينغ الأمريكية وهو يتحدث عنها ضمن جهود إدارته وتواصله مع الشركات للمساهمة في حل الأزمة.وقال الرئيس ترامب " لا يتوفر من هذا الطراز حول العالم إلا أربع طائرات فقط صنعتها شركة بوينغ الأمريكية".وأشار ترامب إلى أن الطائرة ستتولى نقل الإمدادات الطبية التي تحتاجها الولايات الأكثر سخونة من حيث عدد الإصابات والوفيات خاصة ولاية نيويورك التي تسجل نحو 60 % من الإصابات وأكثر من 30 % من الوفيات في البلاد.وقالت شركة بوينغ لاحقا في تغريدة لها: "لدعم جهود الإغاثة ومساعدة الأبطال العاملين في مجال الرعاية الصحية مع تفشي وباء كورونا، نقدم طائرة الشحن الضخمة دريم ليفتر لنقل الإمدادات الطبية الحرجة والطارئة".// انتهى //04:18ت م0247