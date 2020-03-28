واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا يوم الجمعة بممثل السياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو وبوريل أكدا على الدور الحيوي للعلاقات عبر المحيط الأطلسي في تعزيز الصحة العامة في العالم أجمع وفي مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وأعرب مايك بومبيو عن قلقه إزاء تجدد القتال في العاصمة الليبية طرابلس ورحب بعملية الاتحاد الأوروبي الجديدة لفرض حظر الأسلحة الذي قررته الأمم المتحدة على ليبيا.كما بحث بومبيو وبوريل القضايا العالمية المهمة، ومن بينها الأوضاع في كل من سوريا وفنزويلا ومواجهة الدول المارقة.وأوضحت اورتاجوس أن وزير الخارجية أكد اهتمامنا المشترك بتأكيد المنظور الأوروبي- الأطلسي لدول غرب البلقان من خلال الترحيب بآمال فتح المفاوضات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.// انتهى //04:36ت م0249